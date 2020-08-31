В зоне ООС усиливают противоэпидемические меры: Что меняется

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Карантинные мероприятия будут усилены как для военных, так и для гражданского населения

В районе проведения операции Объединенных сил с 1 сентября усиливают меры по профилактике распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает штаб ООС.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением Командующего Объединенных сил от 31.08.2020. № 4664 с 1 сентября 2020 года усиливаются меры по профилактике распространения инфекции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, завтра со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивают пересечение линии проведения ООС для граждан, не имеющих соответствующих документов, которые определены в районе проведения ООС.

Также продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений, введенных Кабмином.

В то же время для военнослужащих ООС будут ужесточены требования за соблюдением ими режимно-ограничительных мер карантина, избежания контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

Кроме этого, на местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, на объектах жизнедеятельности личного состава – обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции и использования личным составом средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, ранее стало известно, что Николаевская область решила усилить карантин, несмотря на отнесение региона к "зеленой зоне" карантинных ограничений.