В Житомирской области нашли клад периода Киевской Руси

Историки не находили подобных сокровищ более века

В поселке Городница Житомирской области нашли клад национального значения - 32 серебряные монеты периода Киевской Руси. Об этом на своей странице в Facebook написал научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

"Сейчас в Городнице (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!"- рассказал ученый.

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Как отмечается, на серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг. изображено Киевского князя, а на оборотной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузубец у Святополка.

По словам Алферов, согласно закону, такая находка должна быть передана государству, а сейчас нужно сделать все возможное, чтобы обезопасить передачу.

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"Вчера поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что при абсолютно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию - эта находка столетия должна по закону быть передана государству... Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калидорах", а быть переданы в музей", - пояснил сотрудник НАН.

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Напомним, недавно в Олевской ОТГ Житомирской области во время археологических раскопок были найдены монеты древнеримского времени.