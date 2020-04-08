В Житомирской и Киевской областях разоблачили подпольное производство дезинфицирующих средств

СБУ блокировала масштабные подпольные производства и реализацию некачественных дезинфицирующих средств: обыски Facebook-страница СБУ

Злоумышленники сумели наладить подделку не только отечественных антисептиков, но и европейских аналогов

Следователи Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали подпольное производство дезинфицирующих средств в Житомирской и Киевской областях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Незаконное производство и сбыт некачественного фальсификата в Житомирской области организовали трое житомирян. Одна из сообщниц раньше работала на местном предприятии, которое легально производит антисептик. Подпольный цех злоумышленники обустроили в арендованных помещениях в промышленной зоне областного центра", - говорится в сообщении.

Следователи отметили, что подпольное производство дезинфицирующих средств было организовано в нежилых помещениях на окраине столицы и в Киевской области. При этом злоумышленники сумели наладить подделку не только отечественных антисептиков, но и европейских аналогов.

Готовую продукцию реализовывали в Украине через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины.

Так, во время обысков в Житомирской и Киевской областях, у фигурантов было изъято почти 70 тысяч литров этанола, примерно 10,5 тысячи литров готовой фальсифицированной продукции, химические соединения, пустую тару, наклейки торговых марок производителей и оборудования для изготовления контрафактных дезинфицирующих средств. Также были найдены бухгалтерские документы, печати 84 субъектов хозяйства с признаками фиктивности и клише подписей их руководителей.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители дополнительно проверяют механизм сбыта некачественного антисептика в аптеки.

Новости по теме: Перепродавать не дадим: Зеленский заявил о привлечении СБУ к контролю за распределением медсредств

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налоговых обязательств при продажи медицинских масок предприятию в Китае.