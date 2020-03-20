В Житомире проверяют еще одного пациента на COVID-19

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Мужчина вернулся в Украину из Германии

По состоянию на 20 марта, житомирские врачи проверяют еще одного жителя на заболевание коронавирусом. Об этом во время брифинге Житомирской ОГА рассказал начальник УОЗ Николай Суслик.

"Человек 69 лет, приехала из Германии, где, вероятно, имел контакты с больными. Первый экспресс-тест был отрицательный", - сказал Суслик.

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Напомним, накануне в Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные.