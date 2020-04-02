В Житомире во время Пасхи куличи будут святить прямо на хлебозаводе

Пасха Фото из открытых источников

Также в городе введут прямые трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах

Жители Житомира смогут покупать куличи в период Пасхи, которые перед этим будут освящены на хлебозаводе. Об этом в видеообращении рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.

"Для того, чтобы мы могли получить освященные куличи на всех производствах, это и Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир, мы освятим эти куличи. В торговых сетях вы сможете купить сразу освященные куличи", — рассказал Сухомлин.

Соответствующие меры были введены в связи с пандемией коронавируса.

Мэр отметил для того, чтобы не подвергать граждан опасности, введут прямые трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах, закроют для посещения кладбища, находящиеся на территории Житомирского городского ОТГ, и перекроют движение на западном шоссе.

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Напомним, ПЦУ соберет синод по решению празднование Пасхи в условиях пандемии.