В Житомире во время Пасхи куличи будут святить прямо на хлебозаводе
Также в городе введут прямые трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах
Жители Житомира смогут покупать куличи в период Пасхи, которые перед этим будут освящены на хлебозаводе. Об этом в видеообращении рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.
"Для того, чтобы мы могли получить освященные куличи на всех производствах, это и Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир, мы освятим эти куличи. В торговых сетях вы сможете купить сразу освященные куличи", — рассказал Сухомлин.
Соответствующие меры были введены в связи с пандемией коронавируса.
Мэр отметил для того, чтобы не подвергать граждан опасности, введут прямые трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах, закроют для посещения кладбища, находящиеся на территории Житомирского городского ОТГ, и перекроют движение на западном шоссе.
Напомним, ПЦУ соберет синод по решению празднование Пасхи в условиях пандемии.