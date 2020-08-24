live
Новости » Общество Читати новину українською

В Житомире ко Дню Флага устроили желто-голубое фаер-шоу

В центре Житомира 23 августа громко отметили День Государственного Флага Украины. Более тысячи участников общественного объединения "Достоинство Нации", устроив масштабное шествие и светло-дымовое шоу.

Мероприятие началось торжественным построением участников на центральной площади города. Во время торжественной части перед активистами выступили заместитель председателя общественной организации Вадим Кудияров и председатель Житомирской центра Евгений Блощинский.

По их словам, кредо организации: патриотизм, государственническая позиция. Здесь почитают силу духа, отвагу и честность. Поэтому праздник государственного флага ее участники отмечают как особый день. Далее участники акции прошли маршем к памятнику Небесной сотне. Там активисты подожгли 500 файеров в цветах государственного флага.

"Достоинство нации" имеет спортивно-патриотическое направление. Среди членов ОО, которую основал президент лиги смешанных единоборств WWFC Владимир Тесля, есть АТОшники и известные украинские спортсмены, в частности, чемпионка мира по смешанным единоборствам Валентина Семаль.

Организация часто устраивает патриотические перформансы, многочисленные спортивные соревнования, в том числе - и общеукраинские, социально-важные мероприятия, такие как празднование Дня Защитника Отечества, активно занимается волонтерской деятельностью.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В Луганской области предотвратили теракт Раимов о волне захватов заложников в Украине: В какой-то момент появится человек с реальным намерением совершить теракт Накануне выборов для дестабилизации ситуации такие случаи будут учащаться: Эксперт об угрозе терактов в Украине Захват отделения банка в Киеве: Злоумышленнику сообщили о подозрении
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Провокациям ко Дню Независимости быть? Результаты работы правительства Шмыгаля | Ток-шоу
Будет ли переворот в стране? Увеличение
Олеся Медведева | Ток-шоу
Кадровый голод. Первые заявления Притулы. Эпидемия безработицы | Ток-шоу
Трагедия на шахте. Контрабанда янтаря. Запрет купаться на столичных пляжах| #Новости | 21.08.20