В Житомире ко Дню Флага устроили желто-голубое фаер-шоу

В центре Житомира 23 августа громко отметили День Государственного Флага Украины. Более тысячи участников общественного объединения "Достоинство Нации", устроив масштабное шествие и светло-дымовое шоу.

Мероприятие началось торжественным построением участников на центральной площади города. Во время торжественной части перед активистами выступили заместитель председателя общественной организации Вадим Кудияров и председатель Житомирской центра Евгений Блощинский.

По их словам, кредо организации: патриотизм, государственническая позиция. Здесь почитают силу духа, отвагу и честность. Поэтому праздник государственного флага ее участники отмечают как особый день. Далее участники акции прошли маршем к памятнику Небесной сотне. Там активисты подожгли 500 файеров в цветах государственного флага.

"Достоинство нации" имеет спортивно-патриотическое направление. Среди членов ОО, которую основал президент лиги смешанных единоборств WWFC Владимир Тесля, есть АТОшники и известные украинские спортсмены, в частности, чемпионка мира по смешанным единоборствам Валентина Семаль.

Организация часто устраивает патриотические перформансы, многочисленные спортивные соревнования, в том числе - и общеукраинские, социально-важные мероприятия, такие как празднование Дня Защитника Отечества, активно занимается волонтерской деятельностью.