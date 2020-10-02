В Житомире из-за аномально теплой погоды зацвели каштаны

Ученые предупреждают о вреде повторного цветения для деревьев

Цветение каштанов в Житомире Суспільне Житомир

В Житомире осенью из-за аномально теплых погодных условий снова зацвели каштаны. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что повторное цветение деревьев спровоцировали высокие температурные показатели в сентябре. По словам представительницы Житомирского Гидрометцентра Ираиды Еленевской, температурный режим в регионе превышает климатические нормы на 4-5 градусов по Цельсию. "Сентябрь уже традиционно продлевает летний период. В течение месяца сохранялась теплая погода. Еще в середине сентября температура повышалась до 31, 33 градусов, а в конце месяца до 26-28 градусов", – сказала метеоролог.

В то же время специалисты заявляют, что повторное цветение вредно для деревьев. Ученый Иван Хомяк отметил, что из-за этого они болеют и имеют меньше цвета весной. В результате этих нарушений в следующем году каштаны могут стать слабее и страдать. "Осеннее цветение может быть вызвано как аномалией, так и адаптативным защитным механизмом. Такие адаптации бывают из-за неблагоприятных климатических условий или нападения вредителей. Цветочные почки закладываются неподалеку от листьев и как только листья повреждаются, то может запуститься процесс цветения", – высказался ученый.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области разоблачили очередную группировку, которая распродавала украинскую древесину за границу. Злоумышленники скупали сырье с незаконно срубленных деревьев на севере региона.