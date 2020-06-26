В затопленных районах на Прикарпатье возобновили доставку пенсий

Почти все внутрирегиональные маршруты Укрпочты возобновили работу, поэтому граждане смогут получить выплаты в ближайшее время

Укрпочта

Укрпочта сообщила, что пенсии и социальные выплаты можно получить в 99,7% отделений Ивано-Франковской области, Буковины и Закарпатья. Об этом говорится на сайте компании.

Пресс-служба отмечает, что из-за оползня пока нет доступа к Галицкому, Верховинскому и Тлумацкому районам (Ивано-Франковская область). Пенсии жителям этих территорий будут выплачены сразу после восстановления транспортного сообщения.

Сейчас в ведомстве обещают следить за обновлением информации от ДСНС. В случае ухудшения погодных условий маршруты доставки корреспонденции будут менять и информировать об этом жителей региона.

Напомним, вечером 25 июня президент Владимир Зеленский прибыл в затопленные районы Ивано-Франковской области. Он пообещал, что нормальная жизнь в регионе восстановится "в ближайшие дни".