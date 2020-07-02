В Запорожской области произошло массовое пищевое отравление на курорте

Все пострадавшие отдыхали на одной базе отдыха в Кирилловке, их также проверяют на наличие коронавируса

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Пятнадцать человек с жалобами на пищевое отравление попало в больницу в Акимовке Запорожской области. Об этом говорится на сайте Кирилловского поселкового совета.

По данным медиков, 1 июля за помощью обратились отдыхающие базы "Днепровские зори", которая расположена в пгт Кирилловка. Люди имели симптомы пищевого отравления и связывали свое самочувствие с приемом пищи или купанием в бассейне.

Врачи также подозревают отравление продуктами, но проводят тесты на коронавирус всем, кто имеет повышенную температуру. По словам местных медиков, они обязанны это делать по приказу министерства здравоохранения.

Сейчас на территории базы отдыха работают правоохранители и представители государственных служб, которые занимаются этими ситуациями. Детальные выводы они обещают предоставить после результатов исследований больных, а также проверки мест общественного питания на территории отеля.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил закрытие курортов из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.