В Запорожской области почти каждое второе заведение не придерживается противоэпидемических норм

Фото из открытых источников

На нарушителей составлено свыше 120 протоколов

Госпродпотребслужба в Запорожской области проверила 677 различных заведений инфраструктуры, в результате чего был сделан вывод, что почти каждый второе не соблюдает противоэпидемических норм. Об этом свидетельствуют данные главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

"Распространенными недостатками являются: несоблюдение "масочного режима" и социальной дистанции, отсутствует маркировка по ее соблюдению, отсутствуют данные о проведении температурного скрининга работников, не организованы места для обработки рук антисептиком, отсутствуют запасы средств индивидуальной защиты и другие.

Больше всего нарушений установлено: на объектах торговли продовольственными товарами – 66% от проверенных, заведениях общественного питания – 61%, заведениях оздоровления и отдыха для взрослых – 51%, агропродовольственных рынках – 50 %. Кроме того регистрируются нарушения в парикмахерских и салонах красоты, магазинах торговли непродовольственными товарами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на нарушителей составлено свыше 120 протоколов, выдано почти 400 предписаний (предложений), отправлено более 340 информационных сообщений в органы местной власти и Национальной полиции для соответствующего реагирования.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 564 новых случая, 490 пациентов выздоровели, а 21 человек скончался.