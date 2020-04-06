В Запорожье все же ограничат передвижение в общественном транспорте

Общественный транспорт КП "Київпастранс"

Передвигаться в общественном транспорте смогут стратегические работники по пропуску

Городской глава Запорожья Владимир Буряк все же решил ограничить передвижение жителей в общественном транспорте, хотя раньше уверял, что транспорт будет работать в штатном режиме. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территории карантинной зоны”, - написал он.

По его словам, работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.), смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам – под свою ответственность.

“Все остальные люди должны находиться дома и выходить только по крайней необходимости – в частности, в магазины и аптеки, которые находятся вблизи их домов”, - отметил Буряк.

Вместе с тем, он заявил, что городская власть обустраивает блокпосты в городе на случай, если решением областного штаба передвижение между городами будет полностью закрыто.

Ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заверил, что в Запорожье общественный транспорт продолжит функционировать в обычном режиме несмотря на карантинный режим.