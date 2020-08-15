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В Запорожье в студенческом общежитии зафиксировали вспышку коронавируса

COVID-19 подтвердили в 29 иностранных студентов

Фото из открытых источников

В Запорожье обнаружили вспышку коронавируса среди жителей общежития медицинского университета. Об этом сообщила пресс-служба Запорожского лабораторного центра.

Отмечается, что COVID-19 зафиксировали у 29 иностранных студентов, среди которых 25 госпитализированы с легким течением болезни, а 4 – со средней степенью тяжести.

По словам медиков, первый случай обнаружили 11 августа, когда был получен результат ПЦР-теста студента, который обратился в больницу из-за повышенной температуры. В тот же день врачи обнаружили похожие симптомы у соседа заболевшего по комнате, а в течение следующих нескольких дней и другие случаи заражения COVID-19.

Сейчас известно, что общежитие взяли под охрану, а контактных лиц заболевших ограничили в передвижении и изолировали на пятом этаже здания.

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Напомним, недавно на Волыни обнаружили вспышку коронавирусной болезни COVID-19 в доме престарелых. Сообщалось, что коронавирусом заболели 7 человек: 4 работника и 3 подопечных. Сейчас специалисты проводят все необходимые лабораторные исследования.

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