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В Запорожье школы и детсады закрыли на карантин из-за COVID-19

В Запорожье школы закрыли на карантин из-за коронавируса Фото из открытых источников

На самоизоляцию отправили воспитанников школы №78 и детского сада №133

В Запорожье из-за подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 у учителей, учеников и воспитанников детских садов на карантин вынужденно закрыли ряд учебных заведений. Об этом заявила заведующая отделением эпидемиологических исследований областного лабораторного центра Марина Колерова, сообщает "112 Украина". 

Как отмечается, из-за коронавируса на карантин была закрыта школа №78 и детский сад №133.

"Закрыто на 14-дневный карантин всю школу № 78, где коронавирусом заболел один из учителей. Он не общался с учениками, общался исключительно с другими учителями, это примерно 43 человек. Все они ушли на карантин", - отметила Колерова.

Также, по данным лабораторного центра, на карантин закрыли детский сад №133. Там коронавирусом заболел один из сотрудников.

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Кроме этого, ранее на самоизоляцию отправили учеников еще двух школ. В связи с этим определенное время дети будут учиться дистанционно. 

Напомним, недавно в Николаеве в четырех школах и двух дошкольных учебных заведениях обнаружили больных коронавирусом COVID-19. В связи с этим несколько групп и классов отправили на самоизоляцию. 

ZIK

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