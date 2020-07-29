В Запорожье простились с бойцом "Азова", который умер за жестокое избиение

Подозреваемый в нападении признал свою вину

В Запорожье состоялась публичная церемония прощания с бойцом "Азова" Олегом Черевко, который умер после жестокого избиения. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что проститься с бойцом, кроме родных и друзей, пришли ветераны боевых действий на Донбассе, волонтеры, бойцы Нацгвардии и подразделения полка "Азов". Кроме того, к ним присоединились представители областного совета и облгосадминистрации.

Вместе с тем, Запорожский апелляционный суд провел заседание по изменению меры пресечения подозреваемому в нападении Олега Черевко. Подозреваемый в режиме видеосвязи признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием, однако, по его словам, он не имел умысла наносить тяжкие телесные повреждения. В итоге суд взял обвиняемого под стражу без права внесения залога до 18 сентября.

В настоящее время известно, что подозреваемый – ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.

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Напомним, в понедельник, 27 июля, стало известно о смерти бойца "Азова", которого избили за сделанное замечание незнакомцу, который приставал к прохожим девушкам. Трое суток врачи боролись за жизнь "азовца", но его не удалось вывести из комы.