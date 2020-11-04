В Запорожье из-за COVID-19 отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте

В Запорожье временно приостановят льготные проезды Фото из открытых источников

Решение призвано снизить темпы роста заболеваемости в городе

В Запорожье из-за распространения коронавируса отменили бесплатный льготный проезд в общественном транспорте. Об этом говорится на сайте Запорожского городского совета.

"До улучшения эпидемической ситуации в городе Запорожье приостановить бесплатную перевозку всех других категорий населения, которые имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования", – говорится в сообщении.

Отметим, что Запорожье находится в оранжевой зоне. В городе зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них 430 за последние сутки.

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Ранее сообщалось, что школы Запорожья перейдут на дистанционное обучение после каникул. Учреждения дошкольного образования продолжат работать в обычном режиме.