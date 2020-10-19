В Запорожье начал работу новый терминал аэропорта

Новый терминал аэропорта "Запорожье" Telegram, Владислав Криклій

123 пассажира рейса Запорожье - Киев компании SkyUp успели воспользоваться преимуществами терминала

В аэропорту "Запорожье" заработал новый терминал, который может пропускать 400 пассажиров в час. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Сегодня начал работу новый терминал аэропорта Запорожья. Его пропускная способность - 400 пассажиров в час, современный дизайн и комфортное пространство", - написал Криклий.

По словам министра, уже 123 пассажира рейса Запорожье - Киев компании SkyUp успели воспользоваться преимуществами терминала.

Вместе с тем он подчеркнул, что международные рейсы должны начаться в ближайшее время.

Пресс-служба аэропорта уже опубликовала расписание рейсов на неделю (все они в Киев). Рейсы будут выполнять самолеты компаний SkyUp и "Мотор Сич".

С 19 октября начинает работу новый пассажирский терминал Международного аэропорта "Запорожье". В пятницу, 16 октября,... Опубликовано КП "Международный аэропорт Запорожье" Воскресенье, 18 октября 2020 г.

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Напомним, в этом году из-за коронакризиса пассажиропоток Международного аэропорта "Борисполь" уменьшится до уровня 2009 года. Согласно сообщению, за сентябрь аэропорт обслужил 554 485 пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (сентябрь 2019 года – 1 649 тыс. пассажиров).