В Запорожье на рассвете образовался "солнечный столб". Фото
Такое явление можно наблюдать лишь во время морозов
Утром над Запорожьем произошло уникальное явление под названием "солнечный столб". Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный фотограф Алексей Толмачев.
"Сегодня на рассвете в небе над Запорожьем наблюдалось очень красивое атмосферное явление - солнечный столб (Sun Pillar)", - отметил он.
По словам фотографа, оно образовалось благодаря кристаллам льда в атмосфере. Те в свою очередь во время восхода или захода солнца отражают свет.
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