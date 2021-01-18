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В Запорожье на рассвете образовался "солнечный столб". Фото

Уникальное явление "солнечный столб" наблюдали в Запорожье Фото Сергей Толмачев

Такое явление можно наблюдать лишь во время морозов

Утром над Запорожьем произошло уникальное явление под названием "солнечный столб". Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный фотограф Алексей Толмачев.

"Сегодня на рассвете в небе над Запорожьем наблюдалось очень красивое атмосферное явление - солнечный столб (Sun Pillar)", - отметил он.

Фото Сергей Толмачев

По словам фотографа, оно образовалось благодаря кристаллам льда в атмосфере. Те в свою очередь во время восхода или захода солнца отражают свет.

Фото Сергей Толмачев

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Ранее сообщалось, что на Винничине в январе расцвели розы и хризантемы. Из-за аномально теплой температуры воздуха цветы распустились прямо на клумбе местного журналиста.

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