В Запорожье люди митингуют против повышения цены на газ и собирают подписи под петицией о пересмотре этих тарифов

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Большинство людей пришли на митинг с платежками, в которых показывают суммы, которые не соответствуют размеру их доходов или пенсии

В Запорожье люди вышли на митинг под стены Запорожского горсовета. Жители города протестуют против повышения тарифов на газ и против тарифов на транспортировку газа, сообщает корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

"Под стены Запорожского горсовета вышли на митинг почти полсотни жителей Запорожья, большинство из них пенсионного возраста. Люди держат в руках транспаранты. Люди еще подходят, митинг только начался", - говорит корреспондент.

Отмечается, что сегодня жители Запорожья должны собрать подписи под петицией о пересмотре тарифов на газ и транспортировку газа.

На митинге люди жалуются, что просто не выдержат такой финансовой нагрузки из-за повышения тарифов. Некоторые из них говорят, что вообще не смогут платить по этим тарифам. Большинство людей пришли с платежами, в которых показывают цифры, которые не соответствуют их доходам или размерам пенсий.

Добавим, что ранее протесты против повышения тарифов на газ проходили в Полтаве, Херсоне, Винницкой, Закарпатской и Львовской областях. Также ранее стало известно, что 15 января должна состояться общеукраинская акция протеста против повышения тарифов на газ.