В Запорожье 700 краснокнижных летучих мышей обнаружили в мусорном баке. Видео

Краснокнижные летучие мыши Фото из открытых источников

Их передадут перезимовать в центр рукокрылых, после чего отпустят на волю

Около семи сотен краснокнижных летучих мышей вида "поздний кожан" обнаружили в одном из мусорных баков в Запорожье. На место инцидента приехали волонтеры, которые вытащили мышей из бака и отвезли к биологам, сообщает волонтер из Запорожья Олеся Кулик.

По ее словам, летучих мышей обнаружили местные жители и обратились к волонтерам.

"Мыши в мусорном баке. Откуда? Я предполагаю по опыту, что люди делали ремонт или уборку, обнаружили мышей, не зная, что есть волонтеры, и эти летучие мыши внесены в Красную книгу, выбросили их в мусорный бак. В отдельной комнате без животных и птиц мы сортировали мышек. Необходимо было каждую осмотреть, напоить, посадить в коробку, уже чистое и красивое", - рассказала Кулик.

По ее словам, вскоре летучих мышей передадут в Харьков в Центр рукокрылых, где они перезимуют и весной их выпустят на волю.

ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине в Галицком национальном природном парке приняли на реабилитацию колонию краснокнижных летучих мышей - рыжих вечерниц.