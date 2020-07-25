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В западных областях на выходных ожидается поднятие уровня воды в реках до 1 метра

Фото из открытых источников

В результате дождей может формироваться местный и схиловий сток

В течение выходных, 25 и 26 июля, а также в понедельник, 27 июля, в реках Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Согласно сообщению, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра  во Львовской и Ивано-Франковской областях  ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1,0 м над уровнями 24 августа на 08:00, без негативных последствий.

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Как отмечается, при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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Напомним, по прогнозам синоптиков в субботу, 25 июля, в центральных, восточных и южных областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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