В западных областях на выходных ожидается поднятие уровня воды в реках до 1 метра
В результате дождей может формироваться местный и схиловий сток
В течение выходных, 25 и 26 июля, а также в понедельник, 27 июля, в реках Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Согласно сообщению, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1,0 м над уровнями 24 августа на 08:00, без негативных последствий.
Как отмечается, при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, по прогнозам синоптиков в субботу, 25 июля, в центральных, восточных и южных областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.