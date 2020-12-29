В законе о "декоммунизации" есть много абсурда и его нужно отменить, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В законе есть положения, которые сталкивают граждан между собой, предостерег академик

В законе о "декоммунизации" есть много абсурда и вещей, которые раскалывают общество в Украине, и поэтому его нужно отменить.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу прокомментировал случай, произошедший во Львове, когда против молодого человека, который был одет в шапку с советской символикой, правоохранители возбудили уголовное дело.

"Если взять закон о "декоммунизации", там много абсурда, но этот закон есть, поэтому его нужно отменять, с моей точки зрения. Там много абсурда и там много положений, которые просто стравливают украинцев с украинцами и раскалывают общество. Но есть и другие вещи, например, героизация нацизма. Дивизия "СС Галичина". Понятно, чем они занимались. Они присягнули Гитлеру, они уничтожали партизан, мирное население, это есть факт. Они осуждены Нюрнбергским трибуналом, и срока давности за преступления, которые они совершали, нет. Но у нас есть, например, заместитель министра образования и науки Украины, человек, возглавлявший Департамент образования и науки Львовской ОГА, которая проводила, когда возглавляла этот Департамент, конкурс на лучший рисунок воинов "СС Галичина", и ничего. Кого-то наказали? Нет", - сказал Виталий Журавский.

Напомним, житель Киева гулял по Львову в шапке-ушанке, на которой изображена советская звезда с серпом и молотом. В результате этого полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщали ранее, директор Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что ближайшие планы декоммунизации в Киеве – это снос гербов на мосту Патона и на монументе "Родины-матери". В то же время, по словам чиновника, памятник Щорсу в столице могут не сносить, а лишь видоизменить его. В частности, появился проект под названием "Темный Всадник", который обезличит Щорса.