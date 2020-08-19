В Закарпатской области усилили карантин

Фото из открытых источников

Карантин усилили в г. Ужгород, Ужгородском, Перечинском и Тячевском районах

В Закарпатской области усилили карантин в трех районах и Ужгороде из-за несоответствия установленным критериям министерства здравоохранения Украины. Соответствующее решение приняли региональные комиссии ТЭБ и ЧС, передает mukachevo.net.

В частности, карантин усилили в г. Ужгород, Ужгородском, Перечинском и Тячевском районах.

С 20 августа на этих территориях действуют такие запреты:

работа общественного питания внутри помещений;

богослужения внутри религиозных учреждений;

работа бассейнов - и таких, которые работают на открытом воздухе;

работа учреждений, где проводят массовые развлекательные мероприятия - свадьбы, дни рождения и т. д.;

продажа билетов по льготным ценам на железнодорожные перевозки для пассажиров льготных категорий.

Напомним, по состоянию на утро 19 августа в Украине лабораторно подтверждено 96 403 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 1 967 новых случаев, 812 пациентов выздоровели, а 28 человек умерли.