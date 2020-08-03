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В Закарпатской области разрешили работу детсадов

Заведения смогут работать при условии соблюдения карантинных ограничений

Фото из открытых источников

В Закарпатской области, которую отнесли к "желтой" карантинной зоне, позволили работу детсадов. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в Фейсбук.

По словам чиновника, согласно существующим правилам карантина, в области могут работать детские сады. Решение об открытии заведений было утверждено на заседании комиссии ТЭБ и ЧС Закарпатской областной рады.

Однако Петров заявил, что ответственность за соблюдение режима карантинных ограничений в детсадах лежит на руководстве местных администраций и детских садов.

Ранее глава облгосадминистрации говорил, что в регионе откроют только те детсады, в которых руководство обеспечит наличие дезинфекции, температурный скрининг детей, а также средств индивидуальной защиты для работников.

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Напомним, с 17 июля работу детсадов разрешили во Львовской области. Заведения обязали проверять температуру у персонала, проводить постоянную дезинфекцию поверхностей, и ввели запреты на использование многоразовых полотенец и ковров.

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