В Закарпатской области дождь, на остальных территориях без осадков: Прогноз погоды на сегодня

Gismeteo

Температура воздуха днем в стране поднимется местами до +11 градусов

Сегодня, 22 января, в Закарпатской области прогнозируют дожди днем и мокрый снег ночью, однако на всей остальной территории Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем в стране поднимется до +11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, в пятницу в западных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +5 до +11 градусов, а ночью она будет в пределах -1...+2 градусов.

В центральных и северных областях столбики термометров днем будут показывать от +1 до +5, а ночью они опустятся до -3 +1.

В восточных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +9 градусов, а ночью от -10 до 0.

В Киеве сегодня будет сухая погода. Температура воздуха днем составит от +2 до +5 градусов, а ночью от -5 до -1 градуса.

На полуострове Крым синоптики прогнозируют также сухую погоду. Температура воздуха будет в пределах +9...+11 градусов днем, а ночью 0...+2.

Укргидрометцентр

Новости по теме: Синоптики дали прогноз, когда в Украине потеплеет

Ранее сообщалось, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание. Отмечается, что месяц начнется с оттепели и потепления, однако уже 4-5 числа в страну придут незначительные морозы до -6 градусов и снег. Такое похолодание задержится до середины февраля.