В Закарпатской области усиливают карантин из-за антирекордов больных COVID-19

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В области запретили работу детских садов, спортивных залов, ресторанов и ввели ряд других ограничений

В Закарпатской области приняли решение усилить карантинные ограничения в связи с антирекордами больных коронавирусом, которые зафиксировали в регионе в течение последних дней. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Как отмечается, за последние семь дней количество новых случаев СОVID-19 составляет 32.07 на 100 тысяч населения. Тогда как для ослабления карантина должно быть не больше 12 больных на 100 тысяч.

В связи с этим было принято решение ввести такие запреты:

проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек.

Исключение: мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины в олимпийских, неолимпийских, национальных видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов;

Исключение: мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины в олимпийских, неолимпийских, национальных видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов; организация и проведение торжественных мероприятий, связанных со свадьбой при участии более 10 человек;

проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронениям умерших при участии более 10 человек в помещении и 20 человек на открытом воздухе;

работа спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

работа учреждений дошкольного образования;

работа бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

работа ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;

регулярные межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме этого было приказано возобновить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга тех, кто въезжает на территорию области.

Одновременно в области разрешается работа гостиниц, пассажирская перевозка автомобильным и железнодорожным транспортом, а также посещения занятий в группах не более 10 человек.

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Напомним, на этой неделе из-за роста количества больных карантин усилили еще в нескольких областях Украины. В частности, в Болградском районе Одесской области запретили пассажирские перевозки и закрыли на карантин ТРЦ и заведения питания. Тогда как в Ивано-Франковской области вновь прекратили работу спортзалов и учреждений культуры.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, если такая отрицательная динамика и в дальнейшем будет сохраняться, то жесткий карантин в некоторых регионах могут ввести уже с 22 июня.