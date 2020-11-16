В Южмаше заявили, что поддержат Филатова во втором туре выборов в Днепре

Борис Филатов Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Коллектив промышленного гиганта Днепра – ГП ПО "Южный машиностроительный завод" им. А. М. Макарова – заявил, что во втором туре выборов мэра поддержит действующего главу города Бориса Филатова.

Как пишет "Днепровская панорама", именно благодаря Филатову предприятие сохранило коллектив, получило новые заказы, начало гасить задолженности по зарплате и решило проблему с хранением токсичных веществ.

Сердце космической промышленности Украины в своей истории пережило немало сложных периодов. Коллектив большого предприятия надеется, что последний из них остался позади. Сегодня перед заводом открылись новые перспективы, за что сотрудники и руководство предприятия благодарны Борису Филатову.

Трудные годы

"Ни для кого не секрет, что в последние годы "Южмаш" переживает не самые лучшие времена. Тем более ценной является поддержка муниципальной власти и городского главы", – подчеркнул Владимир Соколов, первый заместитель генерального директора – главный инженер ЮМЗ.

Проблемы, которые в середине текущего десятилетия возникли на предприятии, понятны многим промышленникам. И связаны они с геополитической ситуацией.

"Когда у нас в одностороннем порядке были расторгнуты договоры с Российской Федерацией, возникла проблема загрузки наших цехов. Мы были вынуждены людей оставить на "простое". Возникла финансовая задолженность перед коллективом", – вспоминает Виктор Гармаш, заместитель генерального директора – директор производственного комплекса "Днепропетровский тракторный завод".

Именно в тот сложный момент свое плечо подставил Борис Филатов. Несмотря на то, что ЮМЗ является государственным предприятием, самому государству не было никакого дела до возникших проблем. Но мэр Днепра не оставил ситуацию без внимания. Он звонил, писал, делал публичные заявления.

"Вопрос финансовой стабилизации нашего предприятия был закрыт. Верховная Рада Украины приняла решение о выделении 342 млн. грн., которые были направлены на погашение задолженности по заработной плате перед сотрудниками нашего предприятия", – рассказал Владимир Соколов.

Без внимания государства

И это далеко не единственный пример, когда активная позиция руководителя города заставила центральную власть предпринимать хоть какие-то меры. Показательной стала ситуация с хранением на ЮМЗ опасных веществ.

"Высокотоксичные компоненты ракетного топлива были завезены на территорию "Южмаша" Министерством обороны… Только благодаря активной позиции нашего мэра Филатова проблема получила общественный резонанс", – отметил Соколов.

О роли руководителя города говорит и Александр Баранов, директор завода по производству и испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

"Борис Альбертович неоднократно упоминал о проблеме – и на национальном уровне, и на местном, и в своих социальных сетях. Наконец-то эту проблему услышали и уделили ей должное внимание", — говорит Баранов.

Вопрос получил мощный общественный резонанс.

"Пошло движение со стороны Киева. Нас поддержали министерства и ведомства. И в этом году мы уже получили из резервного фонда госбюджета первые финансовые средства, которые пойдут в том числе на оплату электроэнергии", – пояснил Виктор Гармаш.

Взгляд в космос

Решение насущных проблем позволило заводу сконцентрироваться на своей основной задаче – создание продукции для космической отрасли.

"Наше предприятие развивается динамично. Космос с последнее время стал актуальным. Все больше людей интересуется проблемами развития космонавтики и производственных баз, направленных на освоение космоса, изготовление элементов ракетоносителей, двигателей и другой техники", – подчеркивает Александр Баранов.

Журналистов в цех главной сборки ракет-носителей повел руководитель работающего здесь коллектива Александр Плескач. И ему действительно есть, чем похвалиться.

"Сейчас на заводе есть несколько проектов. Украина была и, надеюсь, будет космическим государством. Мы видим в работе "Циклон-4". Это тот Циклон, который мы делали в совместной с Бразилией программе. Сейчас этот контракт уже не актуален. Но мы продолжаем над ним работать. Также у нас в работе есть "Антарес". 31 октября заказчику ушли два изделия. Первый пуск в США будет в феврале. Второй – согласно программам и графикам НАСА. Кроме этого у нас есть еще и "Зенит" – основной ракетоноситель, равных которому в мире нет", – рассказал Александр Плескач.

Диверсификация во главе угла

Все перечисленные проекты во многом зависят от международных заказчиков. Поэтому они в значительной мере подвержены политическим рискам. Вот почему так важна для ЮМЗ продукция, которую предприятие может выпускать вне зависимости от сценариев на мировом рынке.

"У нас налажено сотрудничество с местной властью. В его рамках с 2017 года мы возобновили изготовление троллейбусов. Для нас это большая поддержка. Все же речь идет о заказе от города на 47 машин. Его "пробил" Борис Альбертович. Для всего нашего коллектива это пятидневный режим работы и зарплаты", – поделился Плескач.

В том, что подобный заказ фактически был обеспечен мэром города, говорит и Виктор Гармаш.

"Он немало уделил времени решению вопроса о том, как загрузить наше предприятие. И одно из направлений – изготовление и поставка троллейбусов. Только в прошлом году договоры подразумевали поставку 33 троллейбусов. Мы эти машины сделали, договор выполнен, техника работает на улицах нашего города. "Южмашевцы" и жители города ездят на новом современном коммунальном транспорте", – пояснил заместитель гендиректора.

Его вдохновила не только сама возможность произвести для города троллейбусы, но и дальновидность городской власти.

"Хочу отметить прогрессивный подход департамента коммунального транспорта. Возникла проблемы с поставкой троллейбусов в обычной комплектации – не везде была сеть, позволяющая доставлять наших граждан в любую точку Днепра. Тогда город закупил троллейбусы с автономным ходом (до 20 км). Они успешно прошли испытания и сейчас работают на маршрутах, где нет городских сетей", – рассказал Виктор Гармаш.

Завод вполне обосновано рассчитывает, что в дальнейшем это направление будет расширено. Уже сейчас у предприятия есть заказы на поставки электротранспорта в страны ближнего зарубежья.

В помощь городу

Производством троллейбусов взаимодействие "Южмаша" и муниципалитета не ограничивается. Днепряне порой и сами не догадываются, как много на улицах и площадях, в работе инфраструктурных объектов можно увидеть "руку" мастеров ЮМЗ.

"Мы работаем с городскими властями в реконструкции, модернизации и строительстве объектов. За последние два года были выполнены работы по монтажу и ремонтам на сумму порядка 27 млн грн. Например, сейчас ведутся работы в парке "Новокодакский". Завод участвует в реконструкции Дворца водных видов спорта…", – отметил Виктор Гармаш.

Его коллеги также рассказывают об участии ЮМЗ в работах, связанных с благоустройством города, в строительстве метрополитена и многих других программах. В стадии обсуждения совместный выпуск и поставка Днепру трамваев.

"Хотелось бы, чтобы такое сотрудничество развивалось. И нас еще есть потенциал, который позволяет делать современную коммунальную технику. Технику, которая дала бы возможность приводить в порядок не только улицы нашего города. Ведь когда начинаешь "продвигать" определенную продукцию, то потенциальные заказчики всегда спрашивают, мол, а ваш город покупает эту технику? Поэтому хочется начинать все новые проекты с родного города. Это и коммунальная техника, и трамваи… Ведь так важно, чтобы город был еще и безопасным с точки зрения экологии", – сакцентировал внимание Виктор Гармаш.

Поддержка – мэру

Все собеседники издания признались в том, что большая часть перечисленных проектов была бы невозможной без участия Бориса Филатова. Вполне вероятно, что именно его усилиями легендарное предприятие сегодня смело смотрит в будущее.

"Завод искренне благодарен поддержке, которую оказывает городская власть и непосредственно Борис Альбертович. Причем как на месте, так и в решении проблемных вопросов на государственном уровне", – сказал Владимир Соколов.

В своих планах предприятие настроено на сохранение доверительного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с городской властью.

"Я считаю, что здесь двух мнений быть не может: во втором туре нужно всем поддерживать (и я лично буду поддерживать) Бориса Альбертовича. Главное – не сбавлять оборотов", – сказал Баранов.