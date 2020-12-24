В ЮНИСЕФ дали советы, как говорить с детьми о болезнях и их предотвращении

ЮНИСЕФ представил воспитательный урок, который поможет рассказать детям о прививках Фото из открытых источников

Эксперты разработали для детей младшего школьного возраста урок "Вирусы. Бактерии. Микробы. Защита от болезней"

ЮНИСЕФ предложил способ информирование детей начальных классов о предотвращении заболевания в виде интересного урока "Вирусы. Бактерии. Микробы. Защита от болезней". Об этом сообщает "Освіта.UA".

Разработка воспитательного часа предполагает непринужденный разговор учителя с детьми на сложные темы, не имеющий наставлений, упреков или угроз.

В частности, в организации советуют говорить со школьниками о серьезных заболеваниях с применением игровых методик. С помощью пазлов, рисунков и видео можно рассказать о вакцинации и ее важности для человеческого организма.

"Подберите впечатляющие и интересные факты на эту тему, чтобы развлечь детей и одновременно дать понять, что болезни – это серьезно, а прививки могут помочь в борьбе с ними. Можно вспомнить, как во времена Средневековья болезни истребляли целые села и города Европы, рассказать о том, сколько микробов "живет" в человеческом организме и о том, что вирусы могут жить даже на любимых игрушках, но их легко избавиться с помощью обычного мыла и теплой воды", - говорится в сообщении.

Добавляется, что следует привлекать фантазию и творчество, чтобы ребенок мог легче понять важную для него информацию, однако не запугивать.

"Расскажите детям о том, что простое мытье рук делает из них супергероев, которые спасают не только себя, но и окружающих, не давая микробам и бактериям распространяться. Также важно подчеркнуть учащимся: прививки делает безопасным пребывание не только в школе, но и в любом другом многолюдном месте", - уверяют в ЮНИСЕФ.

Детский фонд ООН предостерегает от рассказа негативных примеров и историй, которые могут травмировать психику школьника.

"Не стоит рассказывать детям о условном Васе, который никогда не мыл руки и тяжело проболел всю зиму. Лучше отметьте им: когда все вовремя делают прививки, то шансы подхватить какую-то опасную болезнь направляются к нулю", - отмечают эксперты.

"Как разговаривать с родителями о вакцинации"- справочник от ЮНИСЕФ, который поможет проинформировать о прививках родителей. В нем представлены алгоритмы разговора, которые пригодятся учителю.

Напомним, ранее ученые объяснили, что вакцинация не влияет на ДНК человека. Генетический код не изменяется под влиянием введенной прививки, ибо РНК находится в организме достаточно короткое время.