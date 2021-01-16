В WhatsApp отложили введение новых правил конфиденциальности

Причиной стало беспокойство пользователей

В компании WhatsApp временно приостановили введение новой политики конфиденциальности. Об этом сообщила ее пресс-служба.

"Мы решили продлить срок рассмотрения и принятия наших условий пользователями. Мы не намерены блокировать или удалять чьи-то аккаунты до 8 февраля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее решение руководство приняло из-за неудовлетворенности пользователей недавним обновлением и слухам, которые ходят вокруг него.

При этом добавляется, что в компании планируют продолжить работать над тем, чтобы развеять ложную информацию.

"Также мы благодарны каждому, кто помогает распознать ложную информацию и развеивает слухи. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы WhatsApp стал лучшим способом конфиденциального общения", - отметили в компании.

С нововведениями пользователи WhatsApp постепенно смогут знакомиться до 15 мая.

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Ранее сообщалось, что в WhatsApp заверили об отсутствии возможности просматривать переписку своих клиентов. Для увеличения прозрачности работы компании ввели новую политику конфиденциальности.