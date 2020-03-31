В выставочных центрах и дворцах спорта могут развернуть дополнительные койкоместа для больных COVID-19, - Минздрав
С завтрашнего дня в Минздраве начнут отчитываться о работе штаба по противодействию коронавірусної инфекции при главном санитарном враче
Министерство здравоохранения разработало проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне заведений здравоохранения’я – в выставочных центрах, дворцах спорта.
Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Мы разработали проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне заведений здравоохранения’я. Этот проект мы вчера письмом направили в двух профильных академических институтов – Института общественного здоровья’я академии медицинских наук и Института эпидемиологии академии медицинских наук для того, чтобы они проработали, и после этого будем смотреть возможность размещения дополнительных койкомест в так называемых выставочных центрах, дворцах спорта, в случае необходимости", – сказал Виктор Ляшко.
Также он сообщил, что с завтрашнего дня в Минздраве начнут отчитываться о работе штаба по противодействию коронавирусной инфекции при главном санитарном враче.
"Мы сделали план поэтапного реагирования на эпидемическую ситуацию в стране, и с завтрашнего дня я начну отчитываться о результатах работы штаба, который создан при руководителе ликвидации чрезвычайной ситуации по распространению коронавирусной болезни, где мы будем четко говорить о процентном заполнения койкофонду больными коронавирусной болезнь, где мы будем говорить о количестве людей, находящихся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ", — добавил Ляшко.
По его словам, в дальнейшем это будет в оперативной статистике, которую Минздрав будет ежедневно в 10:00 давать на брифинге.
Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта общее количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальные случаи, 8 - выздоровели.