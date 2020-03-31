В выставочных центрах и дворцах спорта могут развернуть дополнительные койкоместа для больных COVID-19, - Минздрав

Виктор Ляшко из открытых источников

С завтрашнего дня в Минздраве начнут отчитываться о работе штаба по противодействию коронавірусної инфекции при главном санитарном враче

Министерство здравоохранения разработало проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне заведений здравоохранения’я – в выставочных центрах, дворцах спорта.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Новости по теме: С начала года в Украине исследовали 2642 подозрения на коронавирус, – Ляшко

"Мы разработали проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне заведений здравоохранения’я. Этот проект мы вчера письмом направили в двух профильных академических институтов – Института общественного здоровья’я академии медицинских наук и Института эпидемиологии академии медицинских наук для того, чтобы они проработали, и после этого будем смотреть возможность размещения дополнительных койкомест в так называемых выставочных центрах, дворцах спорта, в случае необходимости", – сказал Виктор Ляшко.

Также он сообщил, что с завтрашнего дня в Минздраве начнут отчитываться о работе штаба по противодействию коронавирусной инфекции при главном санитарном враче.

Новости по теме: В РФ заявили о создании высокоточного теста на COVID-19

"Мы сделали план поэтапного реагирования на эпидемическую ситуацию в стране, и с завтрашнего дня я начну отчитываться о результатах работы штаба, который создан при руководителе ликвидации чрезвычайной ситуации по распространению коронавирусной болезни, где мы будем четко говорить о процентном заполнения койкофонду больными коронавирусной болезнь, где мы будем говорить о количестве людей, находящихся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ", — добавил Ляшко.

По его словам, в дальнейшем это будет в оперативной статистике, которую Минздрав будет ежедневно в 10:00 давать на брифинге.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта общее количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальные случаи, 8 - выздоровели.