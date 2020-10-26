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В ВСУ заявили, что полеты бомбардировщиков США над Украиной будут продолжаться

Командующий Воздушных сил Сергей Дроздов Командование Воздушных Сил ВСУ

Украина будет сотрудничать в сфере безопасности с США, европейскими странами и другими членами НАТО

Американские самолеты-разведчики регулярно совершают полеты в украинском небе, а сотрудничество с партнерами США стало нормой для страны и будет продолжаться в дальнейшем. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина.

"Сотрудничество с американскими партнерами стало нормой для нас. Например, американские самолеты-разведчики регулярно в украинском небе, патрулируют побережье Черного моря и линию разграничения на Донбассе", - отметил Дроздов. 

По его словам, стратегические бомбардировщики США В-1В Лансер и в-52 в воздушном пространстве Украины совместно выполняют задачи со странами НАТО. Целью этих полетов является подготовка к коллективному реагированию на потенциальные угрозы в регионе. 

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В то же время командующий Воздушных сил ВСУ заверил, что сотрудничество Украины и иностранных партнеров будет продолжаться в дальнейшем. 

"Такое сотрудничество в сфере безопасности с нашими партнерами будет продолжаться и в дальнейшем. К ней привлечены не только США, но и европейские страны и другие члены НАТО", - добавил Сергей Дроздов. 

Напомним, в сентябре этого года стратегические бомбардировщики США В-52Н вошли в воздушное пространство Украины. По данным ВСУ, американские партнеры таким образом демонстрируют всестороннюю поддержку страны на международной арене в сфере безопасности.

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