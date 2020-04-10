В ВСУ зарегистрировано 7 случаев COVID-19, - Минобороны

Фото из открытых источников

Сейчас на изоляции находятся 145 военных

По состоянию на 07:00 10 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19, один из них летальный. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

Отмечается, что сейчас на изоляции находятся 145 военных.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми, которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе", - добавили в пресс-службе.

Новости по теме: В ВСУ обнаружили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.