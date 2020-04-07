live
Новости » Общество Читати новину українською

В ВСУ зарегистрировано 4 случая заболевания COVID-19, - Минобороны

РБК-Украина

Сейчас в изоляции находится 87 человек личного состава

По состоянию на 7:00, 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

В министерстве отметили, что сейчас в изоляции находится 87 человек личного состава, при этом в ближайшие 3 суток у 18 военнослужащих закончится процесс изоляции.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе", - подчеркнули в пресс-службе.

Новости по теме: В ВСУ зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

Напомним, ранее в ВСУ из-за COVID-19 на изоляцию отправили более сотни военнослужащих.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Обучение онлайн на телеканале ZIK: Как правильно считать роботов Пандемия выявила одну из самых жестких проблем нашего общества, – Наташа Влащенко Программа "Инсайды недели с Влащенко!" – полное видео Прокуратура сообщила о подозрении нападавшему на журналистов ZIK
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Усиление ограничительных мер. Состояние экономики | Ток-шоу
Жесткий карантин в стране. Что будет с экономикой? | Детали дня с Юлией Литвиненко | 06.04.20
Михаил Добкин | Условия жесткого ограничения в стране| Ток-шоу
Олег Ляшко | Усиление ограничительных мер. Состояние экономики и энергетики | Ток-шоу
Языковой вопрос. Бесплатный карантин | Ток-шоу