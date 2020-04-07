В ВСУ зарегистрировано 4 случая заболевания COVID-19, - Минобороны

Сейчас в изоляции находится 87 человек личного состава

По состоянию на 7:00, 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

В министерстве отметили, что сейчас в изоляции находится 87 человек личного состава, при этом в ближайшие 3 суток у 18 военнослужащих закончится процесс изоляции.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе", - подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, ранее в ВСУ из-за COVID-19 на изоляцию отправили более сотни военнослужащих.