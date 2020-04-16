В ВСУ зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Летальный случай произошел во Львовской области

РБК-Украина

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали второй летальный случай от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Facebook командование Медицинских сил ВСУ.

"Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больнице в связи с заболеванием острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер работник Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первые признаки болезни у мужчины появились еще 1 апреля (повышенная температура и затрудненное дыхание). Из-за ухудшения самочувствия 8 апреля больного госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Заболевание острой респираторной болезни COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля, а в четверг, 16 апреля, в 10:20 мужчина скончался.

Также известно, что у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 были сопутствующие заболевания.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержден случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.