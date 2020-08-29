В ВСУ зафиксировали вспышку COVID-19

По состоянию на 28 августа в ВСУ коронавирусом болеют 593 человека Фото из открытых источников

11 человек были госпитализированы

За прошедшие сутки, 28 августа, в Вооруженных силах Украины зафиксировали 46 новых случаев COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них на лечении в заведениях здравоохранения находится 11 человек", - говорится в сообщении.

Всего в ВСУ COVID-19 болеет 602 военнослужащих, выздоровели - 1058 человек, 6 военных умерли.

Сейчас на изоляции находится 701 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 57 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 августа, в Украине лабораторно подтвердили 2 481 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, что стало новым суточным антирекордом. Так, по состоянию на утро 29 августа в Украине 116 978 подтвержденных случаев коронавируса.