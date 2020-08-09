В ВСУ зафиксировали шестую смерть от COVID-19

По состоянию на 2 августа в ВСУ коронавирусом болеют 219 военных Фото из открытых источников

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания

По состоянию на 9 августа, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 6 смертей от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Летальный случай: Житомирская область -1 работник ВС Украины (с 24.07.2020 находилась на амбулаторном лечении по месту проживания. В связи с ухудшением состояния 02.08.2020 госпитализирована в КУ ЦГБ N1 (г. Житомир). С 03.08.2020 была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 09.08.2020)", - говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, всего коронавирусом болеет 305 человек.

На данный момент на изоляции находится 795 человек.

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Напомним, за прошедшие сутки, 8 августа, в Украине обнаружили 1 119 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших превысило 80 тысяч. Кроме этого, накануне от осложнений COVID-19 погибли 18 человек, еще 317 больных выздоровели.