В ВСУ зафиксировали еще 18 случаев COVID-19, 9 человек госпитализировали

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Сейчас на изоляции находятся 427 человек

За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 18 новых больных COVID-19, 9 из которых были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 9 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 10:00, 18 июня, в ВСУ на COVID-19 болеет 148 человек, выздоровело – 227 лиц, 4 человека умерло. Сейчас на изоляции находятся 427 человек.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине второй день подряд обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19 - 829, а общее количество заболевших возросло до 34 063 человек.