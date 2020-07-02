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В ВСУ все больше внимания уделяют подготовке военных к наступлению в условиях города, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак Фото из открытых источников

В то же время это не означает, что рассматривают силовой вариант возвращения Донбасса

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сейчас при подготовке военных Вооруженных сил все больше внимания уделяется наступательным действиям в городских условиях. Об этом он рассказал в интервью АрміяInform.

"Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А армия должна быть обученной и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовленной к разного развития событий", - сказал Хомчак. 

В то же время, комментируя тезис о том, что означает ли это освобождение оккупированной части Донбасса, главнокомандующий ВСУ отметил, что такие вопросы нужно задавать руководителям государства и политикам.

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По мнению Хомчака, нужно ценить те усилия, которые прилагают президент и дипломаты, чтобы найти факторы влияния и вернуть Донбасс. 

"Я отвечаю за боеспособность войска, за его развитие, за его готовность адекватно реагировать на вызовы современности. Ваш вопрос – это вопрос к руководству государства, политиков… От себя скажу, сейчас предпринимаются огромные усилия со стороны Президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой конфигурации ситуации, чтобы Российская Федерация забралась с Донбасса. Продолжает давить на Кремль и прогрессивный мир. И эта поддержка наших зарубежных партнеров сверхважная. При этом следует помнить, что сильное войско – это всегда серьезный аргумент во время переговоров", - подытожил Хомчак. 

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Напомним, ранее Руслан Хомчак заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют усилить каждую бригаду на востоке Украины американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

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