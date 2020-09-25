В ВСУ утвердили Доктрину публичного общения для военных

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Она будет определять, как военным надо говорить со СМИ и обществом

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак утвердил Доктрину публичного общения в украинской армии. Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что документ будет определять основные принципы коммуникационной деятельности в армии. Над разработкой доктрины работало управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины.

"Доктрина поможет командирам осознать свою ведущую роль в этом важном направлении деятельности. А для офицеров служб связей с общественностью (прессофицеров) станет указателем при общении с обществом и СМИ", — говорится в сообщении.

По информации издания "Бабель", которое ссылается на слова главы управления связей с общественностью Богдана Сеника, пока документ не планируют обнародовать, хотя он не является секретным. На основе доктрины будут разработаны ряд инструкций и пособий, которые направят в воинские части и учебные заведения.

По словам Сеника, во время разработки документа Украина активно изучала опыт международных партнеров в этом вопросе, в частности подходы к коммуникациям стран-членов НАТО. Он рассказал, что это же касается и официальных вебстраниц ВСУ, в частности в будущем планируется создать сайты для каждого рода войск украинской армии.

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Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать Национальное военное мемориальное кладбище.