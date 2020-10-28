В ВСУ рассказали, как проходит осенний призыв

План по осеннему призыву уже выполнен на 40%

"По состоянию на 26 октября в армию призвано 5406 человек - это 40% от запланированного. Из них в ВС Украины призвано 3959 человек, в другие военные формирования - 1447 юношей", - сказал Вастьянов.

По его информации, призыв идет согласно утвержденным планам. Сейчас западный регион Украины выполнил план на 42%, северный – на 41%, южный на 39%, восточный - на 38%.

Он также напомнил, что во время весеннего призыва в связи с отсутствием транспортного сообщения юношей отправляли в учебные центры преимущественно по территориальному принципу.

"В настоящее время транспортное сообщение в стране работает, поэтому мы придерживаемся утвержденных ранее планов и перераспределение молодого пополнения между учебными центрами пока не осуществляется", - отметил подполковник.

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Напомним, в Украине с 1 октября начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре должны призвать всего 13 570 юношей.

На срочную военную службу в октябре-декабре 2020 года будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27 летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от срочной службы.