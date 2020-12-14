В ВСУ пополнение: На вооружение передали 40 бронированных автомобилей "Козак-2"

40 единиц техники " Казак-2" НПО " Практика"

Большинство деталей к технике "Козак-2" украинского производства

Вооруженные силы Украины получили 40 единиц специальной бронированной техники "Козак-2". Об этом на своей странице в Facebook сообщило Научно-производственное объединение " Практика".

"Наше предприятие досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение Вооруженных сил Украины более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2", - заявляет поставщик.

НПО " Практика"

Как отмечается, передача техники состоялась в День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Козак-2" - инновационный оборонный автомобиль, который преимущественно изготовлен из деталей отечественных производителей.

НПО " Практика"

"Уже почти 5 лет наши бронеавтомобили помогают укреплять обороноспособность нашего государства. Бронеавтомобиль производства НПО "Практика" прошел полный цикл государственных испытаний и в марте 2017-го принят на вооружение отечественного войска", - сообщает НПО "Практика".

Стало известно, что сейчас уже более 240 единиц специальной техники "Козак-2" находятся на базе ВСУ и используются для обороны Украины.

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Напомним, что ранее Минобороны заявило о планах по закупке чешской техники. Планируют приобрести 26 единиц самоходных артустановок Dana-M2.