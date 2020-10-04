В ВСУ показали схему движения самолетов за несколько минут до катастрофы АН-26

Самолет АН-26 Фото из открытых источников

На схеме показано, что самолеты не мешают друг другу во время "движения по кругу"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали схему движения самолетов на военном аэродроме в Чугуеве Харьковской области за несколько минут до катастрофы АН-26. Видеозапись размысли на Facebook-странице Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, на схеме показано движение самолета АН-26 и другого самолета, который пошел на посадку к нему. В то же время в воздушных силах подчеркнули, что эта схема не является доказательной базой.

"При выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета следующего самолета выбирает такой интервал между ними. Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете до второго разворота и при полете к "третьему", а также при возникновении затруднительных ситуаций в полете", - отметили в Воздушных силах.

Кроме этого, спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Украина 24" заверил, что первый самолет не мешал посадке АН-26, который потерпел крушение. По его словам, до того, как АН-26 пошел на посадку, другой самолет и еще два вертолета успели освободить посадочную полосу, передает РБК-Украина.

"Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе. Он дал возможность сесть первому самолету и сразу направил самолет, на котором были определенные проблемы (речь идет об АН-26 - ред.), самолет, который не просил экстренной посадки, но он все же направил его на полосу", - отметил Игнат.

По его словам, расстояние между самолетами было достаточным для того, чтобы первый без проблем сел на полосу, а второй зашел на посадку. Это подтверждает схема, опубликованная на странице Воздушных сил.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева разбился военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

По данным ГБР, проверяют несколько версий трагедии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственны за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.