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В ВСУ подтвердили второй случай инфицирования COVID-19

Военнослужащий находился в самоизоляции из-за контакта с больным

Фото из открытых источников

У еще одного военного из состава Вооруженных сил Украины подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает Facebook командование Медицинских сил ВСУ. 

"По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился в самоизоляции, поскольку он контактировал с больным лицом, 30.03.2020 года по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.

Также известно, что сейчас состояние здоровья мужчины удовлетворительное, а он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Кроме этого, двух военнослужащих, имевших с ним контакты, отправили на самоизоляцию.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах Украины зарегистрировали у врача Хмельницкого военного госпиталя. 

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