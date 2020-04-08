В ВСУ обнаружили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19

В общем в ВСУ зафиксировано пять случаев заражения

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По состоянию на 07:00 среды, 8 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано пять случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из которых один летальный. Об этом сообщает в Facebook командование Медицинских сил ВСУ.

Согласно сообщению, новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, что с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы, а лица, которые контактировали с ним, находятся в самоизоляции.

Как отмечается, сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек. В 19 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. Следует заметить, анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми люди общаются ежедневно или вместе живут.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели.