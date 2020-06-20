В ВСУ обнаружили 10 новых случаев COVID-19, еще более сотни военных болеют

Фото из открытых источников

Всего за время пандемии в Вооруженных силах выздоровели 258 человек

В Вооруженных силах в течение прошлых суток, 19 июня, подтвердили 10 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество лиц, которые сейчас болеют, возросло до 137 человек. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

Как отмечается, четверо из них находятся в учреждениях здравоохранения (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военнослужащих).

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек. В частности, в Киевской области болеют 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, во Львовской – 2 военнослужащих и еще один работник ВСУ в Винницкой.

К слову, всего за время пандемии в Вооруженных силах выздоровели 258 человек, 5 случаев – летальные. На изоляции находятся 387 человек.

Новости по теме: В ВСУ зафиксировали еще 18 случаев COVID-19, 9 человек госпитализировали

По данным командования, чаще всего коронавирус распространяется во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками.

Напомним, недавно у курсантов Национальной академии Службы безопасности Украины подтвердили факт выявления коронавирусной болезни COVID-19. В связи с этим всех воспитанников военного учебного заведения изолировали.