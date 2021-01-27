В ВСУ назвали количество призывников в 2021 году

В 2021 году в ВСУ планируют призвать 32 тысячи украинцев Фото из открытых источников

Рассматривают вариант уменьшения призывников

В этом году в ряды Вооруженных сил Украины для прохождения военной службы призовут 32 тысячи украинцев. Об этом сообщил начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персоналом штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко, передает "АрміяINFORM".

"В 2021 году запланировано призвать за два призыва, весенний и осенний, около 32 тысяч человек. Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована: в большую сторону – вряд ли, возможно, в меньшую", – отметил он.

По его словам, количество призывников осенью 2020-го года было на 3 тысячи меньше, чем весной.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада освободила от прохождения службы в ВСУ еще одну категорию граждан. Следовательно, не будут призываться спасатели и начальственный состав службы.