В ВСУ назвали количество кадровых российских военных на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак Фото из открытых источников

По данным разведки, основная задача россиян – помогать местным командирам

На Донбассе по состоянию на начало декабря 2020 года находятся примерно три тысячи кадровых российских военных, которые помогают местным командирам. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью "Фактам".

Так, украинская разведка установила, что общее количество кадровых военных на Донбассе не превышает три тысячи человек. Основной задачей россиян на востоке Украины является помощь местным командирам.

"По данным разведки, не более трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры, которые помогают местным командирам. Самый высокий чин, который нам известен, – генерал-майор Вооруженных сил России Якубов", – отметил Руслан Хомчак.

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Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что в Украине правоохранители расследуют участие по меньшей мере 250 иностранных граждан в вооруженном конфликте на Донбассе. Среди них – граждане Соединенных Штатов Америки, а также стран Азии и Европы.