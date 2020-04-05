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В ВСУ через COVID-19 на изоляцию отправили более сотни военнослужащих

В ВСУ зафиксировали три случая коронавируса

 РБК-Украина

По данным Минобороны, чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми

По состоянию на 07:00 5 апреля в рядах Вооруженных Сил Украины зарегистрировано три случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, а более сотни военных было отправлено на изоляцию . Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

Как отмечается, сейчас на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 114 человек. В частности, количество военнослужащих ВСУ, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток составляет 28 человек.

К слову, в Минобороны отметили, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками, которые не входят в круг лиц, с которыми военнослужащие общаются ежедневно или проживают вместе.

Напомним, по состоянию на 17:00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано третий случай заболевания коронавирусом COVID-19.

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