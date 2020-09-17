Рада спросит у министра Шкарлета, где концепция увеличения зарплат для учителей, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Также парламент заслушает доклад относительно обеспечения деятельности учебных заведений в условиях коронавируса

Во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 18 сентября, Верховная Рада Украины заслушает и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета относительно концепции увеличения зарплат для учителей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Прежде всего, это вопросы, связанные с обеспечением деятельности учебных заведений на территории нашего государства в условиях коронавирусного кризиса. Их обеспечение – обеспечение педагогов, обеспечение преподавателей, обеспечение детей всем необходимым для образовательного процесса и для сохранения их здоровья. Так как это, пожалуй, самое главное для любого государства, это здоровье наших с вами детей.

Второй вопрос тоже не менее важный - это то, что профильный комитет давал поручение министерству до 2 августа предоставить концепцию увеличения заработных плат для учителей. По состоянию на сегодня – на вчера точно, на сегодня трудно мне ответить - такая концепции в ВРУ до сих пор не поступила, в профильный комитет, а я думаю, что это было бы стоило понять", - сказал Разумков.

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Напомним, ранее Сергей Шкарлет заявил, что с января 2021 года увеличат размеры должностных окладов всем работникам, оплата труда которых осуществляется по единой тарифной сетке. Если говорить о конкретных цифрах, например, ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6 461 грн, а на 1 июля – 7 001 грн.