live
Новости » Общество Читати новину українською

В Раде зарегистрировали законопроект, который расширяет права мужчин в уходе за ребенком

Фото из открытых источников

Мужчинам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск при рождении ребенка и сократить рабочее время

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который дает мужчинам больше возможностей сочетать работу с семейными обязанностями и воспитанием детей, а также предлагает ввести для них отпуск при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, новообразованный законопроект № 3695 имеет название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком". 

Отмечается, что закон поможет прекратить ограничение права мужчин на отпуск по уходу за ребенком и будет способствовать усилению роли отца в процессе воспитании детей.

В частности, в документе предлагается закрепить на законодательном уровне такие права мужчин:

  • установление сокращенного рабочего времени для родителей, которые воспитывают детей без матери (в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
  • получение мужчиной единовременного оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;
  • равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Новости по теме: В Раде работают над законопроектом о введении трансфертного декретного отпуска

"Этот законопроект – первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к "Партнерства" было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом Министров", – подчеркнули в пресс-службе Офиса. 

Напомним, ранее в Верховной Раде уже регистрировали похожий документ. В частности, в законопроекте "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках" предлагали разрешить мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Посольство США предостерегло украинскую власть от сведения политических счетов Трамп давил на Украину ради компромата на своих оппонентов, - Болтон США vs Россия: Конфликт в Украине все ближе В мире насчитывается около 73 000 танков - но какие лучшие?
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Юлия Тимошенко | Народ против | 18.06.20 | Полное видео
Елена Лукаш | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Акции в защиту журналистов в Киеве. Программа правительства. Минские соглашения | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу