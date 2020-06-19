В Раде зарегистрировали законопроект, который расширяет права мужчин в уходе за ребенком

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Мужчинам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск при рождении ребенка и сократить рабочее время

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который дает мужчинам больше возможностей сочетать работу с семейными обязанностями и воспитанием детей, а также предлагает ввести для них отпуск при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, новообразованный законопроект № 3695 имеет название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком".

Отмечается, что закон поможет прекратить ограничение права мужчин на отпуск по уходу за ребенком и будет способствовать усилению роли отца в процессе воспитании детей.

В частности, в документе предлагается закрепить на законодательном уровне такие права мужчин:

установление сокращенного рабочего времени для родителей, которые воспитывают детей без матери (в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

получение мужчиной единовременного оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

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"Этот законопроект – первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к "Партнерства" было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом Министров", – подчеркнули в пресс-службе Офиса.

Напомним, ранее в Верховной Раде уже регистрировали похожий документ. В частности, в законопроекте "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках" предлагали разрешить мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка.