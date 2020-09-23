В воздушное пространство Украины вошли бомбардировщики США

Американские воздушные суда сопровождают украинские истребители

Бомбардировщики США в воздушном пространстве Украины Командование Воздушных Сил ВСУ

Стратегические бомбардировщики США В-52Н вошли в воздушное пространство Украины. Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что 2 американских судна будут сопровождать украинские истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил. Как сообщают в ВСУ, американские пилоты создают возможности коллективной обороны и предоставляют США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности. "Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", – написали в пресс-службе.

Напомним, 14 августа 3 стратегических бомбардировщика воздушных Сил США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных Сил ВСУ вошли в воздушное пространство Украины для патрулирования неба. Тогда в ВСУ сообщили, что такие мероприятия будут проводить регулярно.

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Впоследствии стало известно, что Россия подняла свои истребители из-за патрулирования американских бомбардировщиков в небе над Украиной. Российские радары обнаружили суда над акваторией Черного моря.